Исламабад, 29 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мухаммад Якуб заявил, что Пакистан разрешил американским беспилотникам использовать его воздушное пространство для пролета в Афганистан, однако пакистанский МИД опроверг его обвинения, как передает агентство Reuters.

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Пакистанские власти ранее уже отрицали свою причастность к удару беспилотника США по Кабулу в июле 2022 года, в результате которого погиб лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири.

В воскресенье 28 августа исполняющий обязанности министра обороны Афганистана мулла Мохаммад Якуб заявил на пресс-конференции в Кабуле, что американские беспилотники проникают в Афганистан через Пакистан.

«По нашей информации, беспилотники попадают в Афганистан через Пакистан, они используют воздушное пространство Пакистана. Мы просим Пакистан не использовать свое воздушное пространство против нас», — сказал он.

Представитель ЦРУ США отказался от комментариев.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Зардари сообщил Reuters, что провел проверку после авиаудара, и ему сообщили, что воздушное пространство Пакистана не использовалось. Он сказал, что еще раз проверит ситуацию после воскресных заявлений, но, вероятнее всего, его позиция останется прежней.

Министерство иностранных дел Пакистана опубликовало заявление, в котором отметило, что слова Якуба вызвали у него «глубокую озабоченность».

«В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие необоснованные обвинения вызывают глубокое сожаление и противоречат нормам ответственного дипломатического поведения», — говорится в заявлении МИДа.