Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве разработали и запустили в производство управляемые взрывозащищенные светильники. Об этом 29 августа сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Нефтедобыча (сс) skeeze

По его словам, данная продукция будет востребована в нефтегазовом секторе. Новая разработка позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту.

«Решение сокращает необходимость периодического физического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем. Продукция будет поставляться для нефтегазового сектора по всей стране», — отметил Овчинский.

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