Всеволожск, Ленинградская область, , 08:42 — REGNUM Производитель шин из Финляндии Nokian Tyres ищет покупателей на свой завод, расположенный в Ленинградской области. Об этом 29 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

След от шины

Завод находится во Всеволжске, он выпускает более 16 млн шин в год. По данным источников, на предприятие уже есть потенциальные покупатели, в том числе профильные участники рынка, а также нефтяные компании.

Уточняется, что до начала сентября финская компания собирает обязывающие предложения на покупку завода во Всеволжске.

По оценке экспертов, стоимость российского предприятия к началу 2022 года оценивалась в 400 млн евро. Однако они считают, что сейчас продажа завода может произойти с существенной скидкой.