Чебоксары, , 08:42 — REGNUM Жители Чувашии реструктуризировали кредитные обязательства по 3,5 тыс. договорам, а часть заёмщиков взяла кредитные каникулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным банка, с марта по июль 2022 года жители республики реструктуризировали в банках задолженность почти по 3500 кредитным договорам на сумму более 1,2 млрд рублей.

Заёмщики изменили условия договоров почти по 3 тыс. кредитов на сумму около 1 млрд рублей в рамках собственных программ банков. Отмечается, что чаще всего банки предоставляли отсрочку, снижали ставку или ежемесячные выплаты.

Помимо этого, часть заёмщиков ушла на кредитные каникулы: полугодовая отсрочка в марте–июле одобрено по 500 кредитным договорам на сумму около 250 млн рублей.

В банке напоминают, что подать заявление о предоставлении кредитных каникул можно до 30 сентября 2022 года. Это касается тех граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации, в том числе если ранее они уходили на каникулы из-за пандемии.

Заёмщик также может обратиться в Банк России, если считает, что кредитор неправомерно отказал в получении кредитных каникул.

Напомним, что в Чувашии растёт количество безналичных операций с использованием банковских карт, а также объём интернет-покупок.

Как сообщало ИА REGNUM , жители Чувашии стали экономить средства, отказываясь от крупных покупок и переходя на «сберегательную модель поведения».

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