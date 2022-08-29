Донецк, 29 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли несколько районов Донецка, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 06:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя 20 минут киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. В 6:55 мск ВСУ вновь выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибра 155 мм.

В 7:15 мск боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. В 8:00 мск киевские террористы выпустили пять снарядов по Кировскому району.