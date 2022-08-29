Южно-Сахалинск, 29 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. На Сахалине с 6 по 7 сентября состоится второй Дальневосточный юридический форум, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Бизнесмены Сахалина обсудят с лидерами юридического сообщества проблемы ведения бизнеса в новых экономических условиях. Будут затронуты вопросы санкций, импортозамещения, банкротства, налоговых проверок.

«Отдельный блок информации на форуме посвящен комплексному развитию территорий — эксперты расскажут о рисках землепользователей и механизмах поддержки застройщиков при реализации процедуры КРТ», — рассказал заместитель председателя правительства Сахалина Антон Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, относительно длительная дефляция в России обусловлена несколькими факторами, заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.