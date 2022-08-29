29 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Что значит: Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток»? Европа же мечтала избавиться от «рязного» российского газа. И вот почти свершилось. Где же радость на лицах и праздник на улицах?

Светлана Шаповалова, , 09:17 — REGNUM Доводы о том, что Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», активно комментируют в интернете.

Лютые холода Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания.

«Хотели же быть независимыми от российского газа… Или нравится, когда нам плохо, а когда самим, то русские плохие?» — спрашивает Наталья Минина.

«Немцы, полностью отказывайтесь от нашего газа! А я посмотрю, как вам хорошо будет! И буду тихо радоваться за вас!» — иронизирует Вадим Забиров.

«Газовые войны». Эпизод-1. «Газпром наносит ответный удар», — заметил Владимир Черкашов.

«О, это да! Да здравствуют зима и вечный сон русофобов», — иронизирует Ольга Пономарева.

«Пусть введут новый пакет санкций, стопудово поможет!» — развивает тему неадекватного русофобства Роман.

«У них что, память, как у рыбки? Сами же кричали наперебой, что им не нужен газ из России, особенно по «Северным потокам» 1 и 2», — напоминает Ирина К.

«Есть СП-1. Поставки по нему в полном объеме невозможны по техническим причинам (санкции в отношении России стали основой для данной ситуации). Есть полностью готовый к эксплуатации СП-2 (поставки по нему перекроют большую часть потребностей стран Европы), но его опять же не пускают в эксплуатацию вследствие санкций в отношении России. Но упорно во всех бедах винят Путина. Ну да, «вы не понимаете, это другое…» — прям слова для гимна ЕС», — рассуждает Дмитрий Д.

«Призывы — бакс по 100 — обернулись реальностью: газ по 4000», — иронизирует Сергей Амплеев.

«За все пакости в адрес России Запад и США должны быть наказаны как можно жёстче, вплоть до полного краха… Не надо их жалеть. Они б нас не пожалели, они б только радовались, это уже было в 90-х..» — считает Николай Кондрашов.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мечта об избавлении от российского газа сбылась. Британцы и ЕС в целом очень и очень этого хотели. Так что будьте довольны вашей исполненной мечтой за все ваши грязные русофобские высказывания. Холод протрезвит», — отметила Расима Исмагилова.

«Не хотят уважать — тогда пусть боятся!» — предлагает Дмитрий Моисеев.

«А всего-то требуется, плюнув на заокеанского начальника, снять с России санкции и запустить СП2. Но трусливые марионетки из ЕС будут замерзать, сидеть голодными, но против Вашингтона не пойдут никогда», — поделился мнением Владимир Смирнов.

«В общем европейские лидеры жиденько обделались со своими санкциями», — считает Лариса.

«Новый девиз Европы — назад в каменный век», — отметил Олег Терентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье издания Daily Express под заголовком «Включит ли Россия газ снова? Хаос в ЕС, Путин может нанести смертельный удар в энергетической войне» аналитик Тибо Спирле выразил опасения, что ранее объявленная российской стороной приостановка работы газопровода с 31 августа по 2 сентября может продлиться, что станет «смертельным ударом» для Европы.

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