Париж, 29 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Уже в скором времени в Европу может хлынуть ещё больший поток мигрантов. Такой прогноз сделал французский европарламентарий Жан-Поль Гарро.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По его словам, к увеличению количества прибывающих мигрантов приведёт продовольственный кризис, который усугубляется ситуацией на территории бывш. УССР.

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов на наш континент», — подчеркнул в своём обращении к Еврокомиссии евродепутат, слова которого приводит RT .

Гарро напомнил слова исполняющей обязанности главы агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) Айи Калная, заявившей в июле, что ЕС должен быть готов к «новым волнам мигрантов, вынужденных покинуть место проживания из-за продовольственного кризиса».

В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария. Он поинтересовался, продолжит ли Еврокомиссия обязывать государства — члены объединения принимать всех мигрантов или она примет меры, чтобы »не допустить заполонения Европы мигрантами и тем самым обезопасить идентичность европейских народов».

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Гарро также спросил, признают ли в ЕК суверенное право стран — членов Евросоюза защищать свои границы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пограничного агентства ЕС, в первые шесть месяцев 2022 года в Евросоюз прибыли 155 тысяч нелегальных мигрантов. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 86%.