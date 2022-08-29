Ростов-на-Дону, 29 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в августе пополнили ряды добровольческой казачьей бригады «Дон». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Don-kazak.ru Донские казаки

«С февраля в составе воинских подразделений в освободительной операции участвуют казаки-добровольцы войска Донского. В августе наши земляки пополнили ряды добровольческой казачьей бригады «Дон», — написал он.

Кроме того, донские казаки отправили для защитников Донбасса более 12 тонн гуманитарного груза, в том числе экипировку и форменную одежду. Более 200 тонн гуманитарной помощи они собрали и отправили мирным жителям ДНР, ЛНР и освобождённых территорий бывш. УССР.