Самара, , 08:41 — REGNUM Экономика Самарской области преодолела негативное влияние санкций и вошла в период структурных изменений в производстве и логистике при сохранении устойчивости в сфере занятости и социальной сфере. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Рост

Сообщается, что промежуточные итоги экономического развития и инвестиционной активности региона по итогам первого полугодия 2022 года рассмотрели на совещании в областном правительстве.

Отмечается, что в регионе различные производственные отрасли показали разнонаправленную динамику. Так, производство лекарств и материалов, оптических и электронных изделий, продуктов питания, металлургия, а также авиационно-космический сектор продемонстрировали уверенный рост.

Сообщается, были зафиксированы стабильные показатели работы у организаций, которые занимаются производством строительных материалов, готовых металлических изделий, производством оборудования, машин и нефтепродуктов, электроэнергетикой, добычей полезных ископаемых.

Отмечается, что в целом в сфере промышленности рост объема отгрузки в стоимостном выражении за шесть месяцев 2022 года составил девять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Как показывает анализ ситуации в различных отраслях, наш регион справился с тем первоначальным шоком, который, наверное, вся экономика страны испытала в начале второго квартала. Сегодня, если мы оставим за скобками автопром, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях составил 101%. Это хоть и небольшой, но рост. Мы рассчитываем, что во втором полугодии этот показатель существенно вырастет», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что объем экспорта товаров предприятий Самарской области в текущем году с поддержкой региона составил 1,8 млрд рублей.

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