Владивосток, , 08:35 — REGNUM Отдельный ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» 29 августа отправился из Приморья в Донбасс для участия в специальной военной операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

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В батальон «Арсеньевский» вступили жители практически со всех муниципалитетов. Добровольцы будут ремонтировать боевую технику на полях сражений.

Бойцов по поручению губернатора Олега Кожемяко напутствовал зампредседателя правительства региона Дмитрий Мариза.

«Уверен, что вы прославите имя батальона. Правительство края гарантирует выполнить все взятые на себя обязательства, окажем поддержку вашим семьям. Ждем вас с Победой!», — сказал Мариза.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного Собрания Приморья Анна Алеко рассказала о личном отношении к специальной военной операции России на территории б. УССР.