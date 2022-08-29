Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбургской области за сутки в водоёмах утонули три человека. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Два смертельных несчастных случая произошло на востоке Оренбуржья. Днем 28 августа извлекли тело мужчины из озера Сазанье в Новотроицке. Чуть позже обнаружили тело еще одного мужчины в акватории реки Урал неподалеку от села Подгорное Кувандыкского городского округа. В ночь на 29 августа полицейские извлекли тело мужчины из Урала возле село Рычковка Переволоцкого района. Устанавливаются обстоятельства гибели.

Добавим, с начала 2022 года на территории Оренбуржья зарегистрировано 41 происшествие на водных объектах. Погибли 38 человек.