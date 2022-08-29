Астана, 29 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Казахстан всегда будет соблюдать принципы ядерной безопасности. Об этом в соцсети Twitter 29 августа заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Он сделал заявления по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний. Глава республики заявил о важности этой даты. Он также напомнил, что ядерные испытания нанесли «колоссальный вред» Казахстану.

«Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твёрдо стоять на принципах ядерной безопасности», — говорится в заявлении Токаева.

Напомним, Семипалатинский полигон в Казахстане стал первым ядерным полигоном в СССР. Первое испытание там прошло 29 августа 1949 года. Мощность атомной бомбы составила 22 килотонны, что стало шагом к созданию ядерного паритета СССР с США.