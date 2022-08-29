Абакан, , 08:33 — REGNUM Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Хакасии в сентябре. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, средняя температура воздуха ожидается около +10 °С, что соответствует средним значениям.

Осень Марина Захарова © ИА REGNUM

Ночью в первые пять суток прогнозируется +9, +14 °С, во вторые — +2, +7 °С. Днём во второй пятидневке будет достаточно тепло — +23, +28 °С. Ожидаются небольшие дожди и грозы.

В начале второй декады в регион придут ночные заморозки до 0, — 4 °С. В остальные дни ночью будет +2, +7 °С, днём — +16, +21 °С. Возможно небольшие дожди. Частые туманы.

Ночные температуры в начале третьей декады — +2, +7 °С, в остальные дни — 0, -4 °С. Днём поначалу будет +16, +21 °С, затем +8, +13 °С. Возможны небольшие дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии синоптики рассказали о погоде в последние летние дни.

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