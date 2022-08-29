Сеул, 29 августа, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Южной Корее на протяжении трех недель фиксируют рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 22 по 26 августа среди 2513 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 33,6%, что на 1,4% больше, чем на прошлой неделе. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,3% респондентов.

Эксперты отмечают, что на рост показателей повлияли: решение усилить безопасность вокруг дома экс-президента Мун Чжэ Ина, встреча с парламентариями, проведение совместных военных учений с США.

Среди причин отрицательной оценки указываются разногласия в правящей партии, а также фан-клуб первой леди, который раскрыл конфиденциальную информацию.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 39%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 45%.