Пекин, 29 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Регионом глобального соперничества в будущем станет Арктика, пишет китайская газета Global Times.

Арктика

Авторы материала отмечают раздуваемую Западом якобы существующую угрозу присутствия в Арктике России и Китая. По их мнению, такая политика направлена на сдерживание Москвы под предлогом безопасности.

Издание приводит мнение китайских экспертов, по которому регион станет ключевым регионом соперничества. Авторы отмечают, что это объясняет, почему США активизировали усилия по координации с союзниками в регионе, а также по военному соперничеству с Россией.