Краснодар, 29 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае до конца суток 29 августа будет бушевать стихия — пройдут ливни, усилится ветер, повысится риск образования смерчей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС России.

65.mchs.gov.ru Ливень

Местами на Кубани, за исключением Сочи, пройдут сильные дожди и ливни с грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели призывают жителей и гостей Кубани быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.