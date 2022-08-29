Ульяновск, 29 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области выделено свыше 150 млн рублей на ремонт и переоснащение Барышской районной больницы, к которой планируется присоединить Базарносызганскую районную больницу. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

В рамках программы модернизации первичного звена предусмотрены средства на ремонт взрослой поликлиники Барышской районной больницы и закупку оборудования. По данным чиновников, свыше 20 млн рублей направят на дополнительно закупку оборудования для лаборатории и стоматологии.

Из федеральной казны выделено 100 млн рублей на переоснащение первичного сосудистого отделения. В частности, приобретено 60 функциональных кроватей, закупаются аппараты ИВЛ и аппаратов УЗИ, решается вопрос о приобретении топографа. Помимо этого, предусмотрено 50,5 млн рублей на поэтапный ремонт поликлиники.

Напомним, чиновники со ссылкой на необходимость «улучшения оказания медицинской помощи» предлагают объединить Барышскую и Базарносызганскую районные больницы, создав межтерриториальный центр на базе больницы в Барыше. Это коснётся почти 44 тыс. жителей муниципалитетов. Руководство больниц отмечает, что «фактически уже работаем как одно целое».

Власти заявляют, что «многие жители» Базарносызганского района «одобрили инициативу» о создании межрайонного центра.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее вице-премьер Сергей Кучиц заявил, что больница в Базарном Сызгане не будет закрыта, персонал сохранят, а цель оптимизации — повышение доступности медико-санитарной и специализированной помощи, лабораторной диагностики и других видов исследований.

Отмечалось также, что объединение сделает медицинскую помощь более доступной и качественной, позволит повысить оснащённость оборудованием и снять кадровый дефицит.