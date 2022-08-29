Каракас, , 08:24 — REGNUM Венесуэла и Колумбия в полном объеме восстановили дипломатические отношения после трехлетнего перерыва, в то время как Боготе продолжается формирование нового левого правительства, передает агентство France-Presse

Колумбия и Венесуэла Rαge

Новый посол Колумбии Армандо Бенедетти прибыл в столицу Венесуэлы Каракас и заявил в соцсети: «Отношения с Венесуэлой ни в коем случае не следовало разрывать. Мы братья, и воображаемая линия не может нас разделить».

Его приветствовал заместитель министра иностранных дел Рандер Пенья Рамирес.

Новый левый президент Колумбии Густаво Петро и президент Венесуэлы социалист Николас Мадуро еще 11 августа объявили о том, что планируют восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2019 году.

Этот разрыв стал кульминацией многолетней напряженности между левыми властями Венесуэлы и право-консервативными президентами Колумбии.

Посольства и консульства в обеих странах были закрыты, а авиасообщение приостановлено.

Помимо состоявшегося обмена послами, процесс нормализации отношений включает в себя полное открытие границы между странами, которая оставалась практически закрытой для транспорта.

Каракас и Богота также объявили о намерении восстановить военные отношения.

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