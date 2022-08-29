Томск, 29 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Томской области с начала эпидсезона от укусов клещей пострадали 18,7 тыс. человек, в том числе более 3,6 тыс. детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Richard Bartz Энцефалитный клещ

За неделю с 18 по 24 августа к врачам из-за нападения членистоногих обратились 107 человек. Более половины обращений пришлось на жителей Томска — 63. Часто клещи нападают также на людей в Колпашевском, Парабельском районах и городе Стрежевой.

В сезоне зарегистрирована высокая численность иксодовых клещей, средняя численность составила 34 экземпляра на 1 км учёта, максимальная — 172 экземпляра.

«В 2022 году диагноз КВЭ (клещевой вирусный энцефалит) поставлен 29 больным; диагноз ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) поставлен 63 больным. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 10 случаев КВЭ, 7 случаев ИКБ», — отметили в ведомстве.