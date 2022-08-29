Кишинёв, 29 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Молдавии нужно договариваться с Россией о снижении цен на природный газ, так как у республики нет средств на оплату за него по ценам, привязанным к тем, что установились на европейском рынке. Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Бремен Иоган Георг. Дети- попрошайки. 1862

Он отметил, что на спотовом рынке стоимость голубого топлива достигает $3500 за 1 тыс. кубометров. При таком положении для Молдавии неважно, по «зимней» или «летней» формуле будет рассчитываться цена российского газа, она окажется неподъёмной для страны.

«Или ты 30% относишь к $3500 или 70%, там уже всё равно, — сказал Кику. — эти цифры просто для нас являются нереальными».

Бывший глава правительства добавил, что в случае прекращения закупки газа в РФ, Молдавии придётся покупать у европейских поставщиков, а у них цены ещё выше.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом республики стала Майя Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе 2022 года топливо для Молдавии стало стоить $1458 за 1 тыс. кубометров.