Донецк, 29 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Пять снарядов выпустила киевская артиллерия по Донецку. Об этом 29 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

В 8:00 с позиций в западной Марьинке киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее националисты обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка.