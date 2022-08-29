Москва, 29 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По итогам дня 26 августа нефть марки Brent подорожала на 0,98%, до $100,78 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ptra Добыча нефти

Цена развернулась вверх с уровня $98,07 после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Немного было странным наблюдать рост нефтяных котировок во время укрепления доллара и бегства из рисковых активов.

Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоул заявил, что экономика США будет нуждаться в жесткой денежной политике «на некоторый период времени», прежде чем инфляция будет взята под контроль.

Также регулятор ожидает ухудшения условий на рынке труда. Был таким же жестко настроенным, как и его коллеги. Он не дал намёков на то, что сделает ФРС на заседании 20–21 сентября.

Нефтяной рынок поддерживается сообщения о том, что ОПЕК может сократить добычу, а также энергетическим кризисом в Европе. Цена на газ в Европе повышалась до $3500 за тыс. кубометров.

Нефтяные котировки тянутся вверх за ценами на газ и зависимость сохранится в ближайшие дни.

Сегодня, 29 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. Техническая картина благоприятная для покупателей.

Если 29 или 30 августа они смогут закрепиться выше $102,50, то рост продолжится до $106 за баррель на технических факторах.

Читайте также: Нефть дорожает на ослаблении доллара