Лондон, 29 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Китай будет впервые объявлен угрозой безопасности для Великобритании в случае, если главу британского МИД Лиз Трасс изберут лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром. Об этом газета The Times сообщает со ссылкой на сподвижников министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Имя нового премьера в Соединённом Королевстве объявят 5 сентября. Собеседники издания рассказали, что Трасс намерена переосмыслить внешнюю политику Лондона и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

В прежнем документе, вышедшем в марте 2021 года, Россия объявлена самой острой из прямых угроз для Великобритании. Китай назван самым значимым геополитическим фактором «с большими последствиями для британских ценностей и интересов».

Изменение статуса Пекина, отмечает издание, войдёт в противоречие с позицией министерства финансов, которое пыталось расширить экономическое сотрудничество с Китаем. Экономическое партнёрство с КНР всё равно подлежит отмене после Гонконга, рассказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, пока Трасс — фаворит общественного мнения. Другой кандидат на пост премьера — бывший министр финансов Риши Сунак.

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