Токио, 29 августа, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Власти Японии с обеспокоенностью следят за проведением стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Об этом 29 августа на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«После того как Минобороны России 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных острова (так в Японии называют острова Курильской гряды Шикотан, Кунашир, Итуруп и группу островов Хабомаи — прим. ИА REGNUM), мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам», — пояснил генсек.

Мацуно добавил, что Япония обеспокоена проведением этих учений и продолжает следить за действиями российских военных, а также готова «реагировать надлежащим образом».

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Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа. В манёврах будут задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих и более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Как отметили в Минобороны России, замыслом учений «Восток-2022» предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.