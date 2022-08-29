Хабаровск, 29 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Хабаровский край по-прежнему успешно справляется с жестким внешним давлением и возникающими трудностями, заявил губернатор Михаил Дегтярев, сообщили в правительстве региона.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Автолавки ведут торговлю для населения

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«Хороших результатов удаётся достигать за счёт принятых по решению президента Владимира Владимировича Путина масштабных пакетов помощи незащищенным гражданам, малому и среднему бизнесу, системообразующим предприятиям, отдельным отраслям», — сказал Дегтярев.

По словам губернатора, один из последних значимых для населения проекта — «Автолавка в село», на реализацию которого в каре выделено 10 млн рублей. В ближайшее время при поддержке местных властей передвижные магазины должны появиться в Вяземском, Ульчском, Нанайском, Хабаровском районах и имени Лазо.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент газеты FAZ (Германия) в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях санкций Запада против РФ, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны. Правда, при этом она усомнилась в способности жителей РФ покупать шоколад, печенье и кофе известных брендов.