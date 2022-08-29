Москва, , 08:15 — REGNUM За неделю доллар подорожал к российской валюте на 2,37%, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги по рублевым парам 26 августа завершились повышением. Пара доллар/рубль выросла на 0,59%, до 60,50 руб., евро/рубль — на 1,24%, до 60,65 руб., фунт/рубль — на 2,24%, до 73,97 руб., юань/рубль — на 0,11%, до 8,76 руб.

Пара доллар/рубль торговалась пять дней в диапазоне 59,13–60,40 руб. и только 26 августа покупатели нарушили его верхнюю границу, закрыв торги на уровне 60,50 руб.

Рубль 26 августа развернулся вниз и завершил торги падением к доллару и евро в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после прохождения пика налоговых выплат месяца.

Также снижение аппетита к риску было вызвано выступлением главы ФРС США Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Он заявил, что экономика США будет нуждаться в жесткой денежной политике «на некоторый период времени», прежде чем инфляция будет взята под контроль. Также регулятор ожидает ухудшения условий на рынке труда.

Был таким же жестко настроенным, как и его коллеги. Он не дал намёков на то, что сделает ФРС на заседании 20–21 сентября.

Давление на рубль увеличилось на новостях, что ЦБ России может начать проводить интервенции в сентябре. Сейчас нет понимания ни объемов, ни валюты, ни источника поступления средств, поэтому новость имела ограниченное влияние на внутренний валютный рынок.

Предложение валюты компаниями-экспортерами остается высоким, поэтому рубль несильно ослабился по итогам недели.

Сегодня, 29 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $100 за баррель. На данный момент нет факторов, которые бы могли сильно ослабить российскую валюту.

Профицит торгового баланса в России сглаживает все негативные факторы. Из-за стабильности нацвалюты на валютном рынке Мосбиржа намерена возобновить в сентябре утреннюю торговую сессию с 6:50 мск и расширить часы торгов с китайским юанем.

Дополнительная вечерняя сессия будет проводиться с 19:05 до 23:50 мск. Учитывая высокие цены на нефть и отсутствие достаточного спроса на иностранную валюту со стороны импортеров пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 60 руб.

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