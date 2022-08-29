Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 1 сентября введут запрет на продажу алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Нет алкоголю! Донор

«1 сентября 2022 года в День знаний розничная продажа алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на всей территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» запрещена», — отметили в мэрии.

Добавим, что запрет не распространяется на заведения общественного питания.