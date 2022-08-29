Южно-Сахалинск, 29 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. На Сахалине проводится доследственная проверка сообщений о том, что подростки пытались потушить Вечный огонь в Ногликах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

alex1983 Вечный огонь

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«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям подростков и их родителей, а также приняты меры профилактического характера», — уточнили в ведомстве.

Ранее astv.ru со ссылкой на местных жителей, сообщило о том, что двое мальчиков пытались залить водой Вечный огонь 28 августа. Подростки лили на пламя воду, а затем бросили в него бутылку. Взрослые стали кричать на хулиганов, которые, испугавшись, убежали.

Как рассказал глава Ногликского района Сергей Камелин, на место выезжали сотрудники ООО «Сахалиноблгаз» — огонь на время тушили для очистки мемориала.

Как сообщало ИА REGNUM, Подачу газа к Вечному огню на мемориале на площади Партизан в Брянске прекратили 18 августа.