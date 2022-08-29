Донецк, 29 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по городу Макеевка в ДНР. Об этом 29 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 7:05 нанесён удар с позиций киевских войск в Орловке. По Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, также ВСУ обстреляли Донецк.