Сингапур, , 08:12 — REGNUM В понедельник 29 августа американский доллар вырос до 20-летнего максимума по отношению к валютной корзине на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что ФРС будет и дальше повышать процентные ставки с целью снижения растущей инфляции, как передает агентство Reuters.

Доллар © ИА REGNUM

В начале азиатских торгов индекс доллара поднялся до нового двадцатилетнего пика 109,4, при этом остальные основные валюты упали до новых минимумов, что оказало давление на валюты развивающихся рынков.

Доллар достиг отметки 138,59 против японской иены в начале азиатских торгов, что является самым высоким показателем с 21 июля 2022 года. Офшорный юань также упал до нового двухлетнего минимума 6,9321 за доллар.

Фунт стерлингов упал до 2,5-летнего минимума $1,1656, а евро снизился на 0,36% до $0,9929.

Тенденция к росту доллара продолжается с пятницы 26 августа, когда Пауэлл предупредил о тяжелых временах для населения и бизнеса, поскольку ФРС потребуется время для того, чтобы обуздать инфляцию.

«Опасения по поводу полного прекращения поставок российского газа будут тянуть евро вниз относительно доллара и удерживать ниже паритета», — сказала Reuters старший юрист по валютной стратегии и международной экономике в Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары также подешевели из-за опасений, что агрессивное повышение ставок по всему миру затормозит экономический рост.

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