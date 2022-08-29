Киев, , 10:35 — REGNUM Донбасс очень нуждается в саперах и необходимом оборудовании. Об этом сообщил ИА REGNUM 29 августа волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Саперы за работой Mil.ru

«Донбассу нужны комплекты «Буча» и доспехи от фугасного, осколочного и термического поражения с системой противорикошетной защиты и климат-контролем», — заявил волонтёр.

Кроме того, в Донбассе наблюдается острая нехватка саперов, т. к. регион является «самым заминированным в мире».

По его словам, остро требуются военные саперы и специалисты по разминированию МЧС, необходимо много устройств локализации взрыва «Ингибитор-1М», блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств «Персей-102» с прицельной помехой, Удлиненный заряд разминирования ЗРП-2 «Тропа», саперные комплекты ОВР-ЗШ и ОВР-2-02, небольшие роботы аппараты МИКР с роботизированным комплексом «Кобра-1600», блокираторы «GRIPHON QUADRO», которые предназначены для защиты объектов от радиоуправляемых взрывных устройств, доставляемых квадрокоптерами и другими бытовыми БПЛА.

«Местная власть в ДНР ничего не делает и вообще ведёт себя так, будто не имеет к этому никакого отношения. От неё ничего невозможно добиться» — заключил волонтёр.

Напомним, что ранее вооруженные формирования киевского режима неоднократно применяли дистанционное минирование Донецка устройствами ПФМ-1, что привело к жертвам среди мирного населения.