Лондон, , 08:09 — REGNUM Финансирование киевского режима со стороны Великобритании может ослабнуть к концу текущего года, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском минобороны.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительность такова… что финансовый вклад Соединённого Королевства в… (боевые действия Киева) иссякнет к концу года», — пишет газета.

Кроме того, в Британии «заканчивается оружие, которое она может дать Киеву».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп отметил, что западные страны не смогут сохранить антироссийское единство в условиях усиливающихся проблем в экономике и потерпит поражение в своём противостоянии России.

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