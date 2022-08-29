Лондон, 29 августа 2022, 08:09 — REGNUM Финансирование киевского режима со стороны Великобритании может ослабнуть к концу текущего года, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в британском минобороны.
Кроме того, в Британии «заканчивается оружие, которое она может дать Киеву».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель британской газеты The Telegraph Ричард Кемп отметил, что западные страны не смогут сохранить антироссийское единство в условиях усиливающихся проблем в экономике и потерпит поражение в своём противостоянии России.
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