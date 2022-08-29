Чебоксары, 29 августа, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Чувашии планируют поощрить отличников и школьников-активистов бесплатными двухдневными турами по республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Отмечается, что в новом учебном году школьники 5 — 9 классов, которые покажут высокие достижения «в образовании, спорте, искусстве, культуре и общественной работе», смогут в рамках двухдневных бесплатных туров путешествовать по Чувашии.

Власти уточняют, что дети будут жить в гостинице уровне «не менее трёх звёзд», для них должно быть организовано «хорошее питание и интерактивная программа». Эта работа будет возложена на туристических операторов.

По расчётам чиновников, в сентябре–ноябре планируется охватить экскурсиями почти 3 тыс. школьников.

В преддверии начала учебного года с учётом подписанного ранее президентского закона об излишней бюрократической нагрузки на учителей Олег Николаев «также выступил за снижение нагрузки на педагогов по отчётной работе». Детали данного заявления не раскрываются.

Напомним, что в Чувашии семьям с невысоким доходом, имеющим детей от 8 до 17 лет, выплачено более 1,4 млрд рублей, их перечислили на 41,4 тыс. детей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии дети участников батальона связи, который формируется в республике для участия в спецоперации, будут получать стипендию на время учёбы в школе.

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