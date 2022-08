Ньюарк, США, , 08:04 — REGNUM Ники Минаж в момент получения специальной премии MTV имени Майкла Джексона «Признание Поколения» (The Michael Jackson Video Vanguard Award) на церемонии MTV Video Music Awards 2022 выразила благодарность в адрес некоторых фигур-шоу-бизнеса, которые повлияли на её карьеру. Об этом 29 августа сообщает портал Deadline.

Ники Минаж Tamtam7683

В своей речи певица, в частности, упомянула покойных Джексона и Уитни Хьюстон. «Я хочу, чтобы Уитни Хьюстон и Майкл Джексон были здесь», — сказала Минаж. «Я хочу, чтобы люди понимали, что они имели в виду и через что им пришлось пройти», — отметила исполнительница, призвав зрителей более внимательно и серьёзно относиться к психическому здоровью кумиров, жизнь которых может показаться многим идеальной. Она добавила, что также хотела бы, чтобы на сцене вместе с ней находились покойные рэперы Pop Smoke, Juice WRLD и Nipsey Hussle.

Для справки: Ники Минаж исполнила в рамках церемонии MTV Video Music Awards 2022 композиции «Roman’s Revenge», «Bees in the Trap», «Chun-Li», «Moment 4 Life», «Super Bass» и «Anaconda». Кроме премии Vanguard певица также стала лауреатом в номинации «Лучшая хип-хоп композиция» благодаря треку «Do We Have A Problem?», который она записала совместно с Lil Baby.

