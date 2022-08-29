Оренбург, , 08:03 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о взыскании с автомошенников почти 5 млн рублей, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Деньги Anton Starikov

Ранее группу из 20 преступников приговорили к разным срокам лишения свободы. Злоумышленников признали виновными в мошенничестве в сфере страхования.

Страховая компания просила суд взыскать солидарно с ответчиков сумму ущерба, причиненного преступлением, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Судебная инстация вынесла решение о взыскании суммы ущерба в размере 4​ 329​ 875, 85 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами 381​ 029, 08 рублей. Решение в законную силу не вступило.