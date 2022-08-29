Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM Отопительный сезон в столице Бурятии Улан-Удэ начнется 5 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр Игорь Шутенков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Улан-Удэ, Бурятия Правительство Бурятии

До этого числа руководители предприятий, организаций и учреждений подготовить объекты к подаче тепла. Крупные предприятия, а также ПАО ТГК-14 предписано обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и теплосетей к началу работы.

«Организации и предприятия, осуществляющие управление городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону», — отметили в мэрии.

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