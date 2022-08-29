Вена, 29 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для отправки на Запорожскую АЭС уже сформирована и планирует прибыть на место в течение недели. Об этом 29 августа сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в своём Twitter.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта [б. УССР] и Европы», — написал Гросси.

Также гендиректор МАГАТЭ добавил, что миссия прибудет на Запорожскую АЭС не позднее этой недели, а он гордится тем, что возглавляет эту миссию.

В миссию МАГАТЭ, согласно предварительной информации, войдут 14 экспертов из нейтральных стран. При этом представителей США и Великобритании в миссии не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о лжи политиков и СМИ на Западе, которые распространяют не соответствующие действительности измышления о том, что Россию якобы «уговорили, даже «уломали» согласиться на приезд миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС, где киевский режим создал угрозу радиационной катастрофы.