Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM Свердловские спортсмены поднялись на первую и вторую ступени пьедестала почёта по итогам соревнований по гребному слалому в рамках спартакиады сильнейших. Об этом журналистам сообщили в министерстве физической культуры и спорта по Свердловской области.

Слалом karin van Duke

Соревнования проходили в Окуловке Новгородской области с 26 по 28 августа. Победу в экстремальном гребном слаломе одержал свердловчанин Дмитрий Лабасов. Серебро завоевал его земляк Никита Губенко.

Отметим, накануне, 28 августа, свердловчанка Ирина Казакевич завоевала золото в биатлонном масс-старте. Её соперницы завершили дистанцию с отставанием больше минуты.