Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM Жаркая погода сохранится в Свердловской области до 2 сентября. Затем наступит похолодание, местами пройдут дожди, сообщает Уральский гидрометцентр.

Жара ИА REGNUM

До 2 сентября столбики термометров на Среднем Урале поднимутся до +28 градусов. Местами по области 31 августа, а также 1 и 2 сентября пройдут кратковременные дожди. Ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду.

Со 2 сентября синоптики прогнозируют значительное похолодание. Днём столбики термометров покажут +17 градусов, а ночью опустятся до +9 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сухой жаркой погоды в Свердловской области возрастает риск природных пожаров. В 29 муниципалитетах с 25 августа действует особый противопожарный режим.