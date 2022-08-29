Благовещенск, , 08:02 — REGNUM Жительница Амурской области наказана за применение насилия в отношении представителя регионального управления МВД и его оскорбление. Женщину оштрафовали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Нападение

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Амурчанка уснула на газоне в селе Тамбовка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщину попытался разбудить сотрудники полиции, которых вызвали прохожие. Возмущённая жительница села громко ругалась и толкнула одного из них.

«Проснувшись, гражданка выразила своё недовольство и публично оскорбила участковых уполномоченных полиции. На предупреждения полицейских прекратить выражаться нецензурной бранью женщина не реагировала, проявила агрессию и толкнула одну из сотрудниц полиции в грудь. Иные попытки причинить телесные повреждения представителю власти были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница амурского Белогорска ударила по лицу сотрудницу полиции, и теперь ответит за свой поступок в суде. Её обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).