Стокгольм, 29 августа 2022, 07:56 — REGNUM Переговоры Турции и Швеции по членству последней в НАТО стали труднее. Об этом заявила журналистам глава МИД Швеции Анн Линде.
По её словам, этому способствовало то, что депутаты от Левой партии подняли флаг Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. Этот акт не остался без внимания турецких СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия рвутся в НАТО. Но Турция долгое время препятствовала им, заявляя о том, что эти страны помогают лицам, несущим угрозу Турции.