Стокгольм, , 07:56 — REGNUM Переговоры Турции и Швеции по членству последней в НАТО стали труднее. Об этом заявила журналистам глава МИД Швеции Анн Линде.

Швеция

По её словам, этому способствовало то, что депутаты от Левой партии подняли флаг Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. Этот акт не остался без внимания турецких СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия рвутся в НАТО. Но Турция долгое время препятствовала им, заявляя о том, что эти страны помогают лицам, несущим угрозу Турции.