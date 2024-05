Лос-Анджелес, США, 29 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Клип американской певицы Тейлор Свифт на песню All Too Well получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Видео года». Трансляция церемонии награждения велась 29 августа в эфире телеканала MTV.

Jana Zills Тейлор Свифт

Конкуренцию Тейлор Свифт в данной номинации составляли Эд Ширан c клипом на песню Shivers, Гарри Стайлс с видео As It Was, рэперы Drake, Future и Янг Танг с клипом Way 2 Sexy, певица Оливия Родриго с видео Brutal, певица Doja Cat с клипом Woman и рэперы Lil Nas X и Джеку Харлоу с клипом Industry Baby.

Британский певец Гарри Стайлс получил награду в номинации «Альбом года» за пластинку Harry’s House, обойдя таких артистов, как Адель, Билли Айлиш, Drake и Bad Bunny.

Кроме этого, рок-группа Red Hot Chili Peppers получила почетную награду «Мировой иконы», а рэп-исполнительница Никки Минаж — премию в номинации «Признание поколения».