Екатеринбург, , 07:57 — REGNUM В Свердловской области планируют ввести новые меры поддержки пенсионеров. Программы разрабатывает правительство региона, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Пенсионер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что в магазинах региона для пенсионеров введут систему скидок. В первую очередь к программе присоединяться уральские продавцы, затем — федеральные. Скидки будут действовать в продуктовых и хозяйственных магазинах.

Ещё одной мерой поддержки пенсионеров станет программа «Золотое кольцо Урала». Пожилые люди смогут бесплатно посещать автобусные экскурсии. Отмечается, что в каждом автобусе будет находиться медицинский работник на случай чрезвычайной ситуации.