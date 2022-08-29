Екатеринбург, 29 августа, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Свердловской области планируют ввести новые меры поддержки пенсионеров. Программы разрабатывает правительство региона, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Предполагается, что в магазинах региона для пенсионеров введут систему скидок. В первую очередь к программе присоединятся уральские продавцы, затем — федеральные. Скидки будут действовать в продовольственных и хозяйственных магазинах.

Ещё одной мерой поддержки пенсионеров станет программа «Золотое кольцо Урала». Пожилые люди смогут бесплатно посещать автобусные экскурсии. Отмечается, что в каждом автобусе будет находиться медицинский работник на случай чрезвычайной ситуации.