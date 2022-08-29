Чебоксары, , 07:51 — REGNUM В Чувашии с учётом погоды и пожарной опасности вступило в силу решение об ограничении гражданами лесов и въезд в них транспортных средств. Об этом сообщает управление МЧС.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 28 августа из-за чрезвычайной степени пожарной опасности в условиях жары ограничено посещение лесов. Это решение принято «для предотвращения возможных возгораний».

Помимо этого, в Чувашии запрещается разведение костров, сжигание мусора, остатков и проведение пожароопасных работ. Также вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в лесничествах, въезд транспорта.

За соблюдением пропускного режима будут следить мобильные патрульные группы из состава спасателей, полиции и сотрудников лесничеств. Для мониторинга задействуют беспилотники.

Напомним, что ограничения будут действовать до 18 сентября.

По данным управления, с начала года в Чувашии зарегистрировано девять лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM , пик жары в Чувашии прогнозируется 29 августа, когда температура может составить +34 в тени. Осадки не прогнозируются. Резкое похолодание ожидается 1 сентября, а 3 — 4 сентября не исключается первый мокрый снег.

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