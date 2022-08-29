Майминский район, Алтай, 29 августа, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Главный санитарный врач по Республике Алтай Елена Кичинекова заявила о неудовлетворительной ситуации с выявлением эктопаразитов в муниципалитетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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По её словам, ежегодно у студентов и школьников при заселении в общежития и интернаты после летних каникул выявляются случаи педикулёза и чесотки. Как отмечается, завоз происходит из всех районов.

«За 7 месяцев текущего года высокая заболеваемость чесоткой отмечена в Шебалинском, Майминском, Улаганском и Чойском районах, г. Горно-Алтайске — в 1,5-3 раза выше республиканского показателя», — отметили в ведомстве.

Наиболее неблагополучная ситуация по педикулёзу стал Майминский район, где уровень заболеваемости в четыре раза превосходит средний показатель по республике.

В связи с этим санитарный врач постановила организовать в регионе с 30 августа по 30 сентября месячник по борьбе с чесоткой и педикулёзом.