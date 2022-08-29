Абакан, , 07:48 — REGNUM В Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова (Абакан) 2 сентября 2022 года откроется выставка о преступлениях нацистского киевского режима в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Выставочный проект начнёт работать накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Для его подготовки с конца февраля текущего года собирались показания пострадавших, свидетелей, военнопленных, информация о жертвах укронацистов. Эту работу ведёт Международный общественный трибунал по территории б. УССР.

В экспозиции представлено 17 планшетов с фотографиями жителей Луганска и Донецка, пострадавших от действий представителей нацистского киевского режима. Пришедшие на выставку также увидят свидетельства, вещественные доказательства. В ходе подготовки выставочного проекта было опрошено более 350 пострадавших и свидетелей военных преступлений киевского режима.

Выставочный проект будет работать в Хакасском музее до конца 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в августе 2022 года открылась фотовыставка под открытым небом «Посмотри в глаза Донбассу». На ней представлены чёрно-белые портреты и истории детей, родившихся и выросших в зоне боевых действий в Донбассе.

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