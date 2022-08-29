Астана, 29 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Требования полностью убрать русский язык из школьной программы вызваны конъюнктурными соображениями и настроениями в Казахстане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил публицист Игорь Друзь.

Из личного архива Е. Тайчибеков Ермек Тайчибеков

«Требования дерусификации в Казахстане вызваны не столько наличием большого числа идейных русофобов-националистов в стране, сколько сложившейся политической конъюнктурой, диктуемой глобалистами и местечковыми князьками, для коих Москва — помеха», — заявил публицист.

Закономерно, что сейчас требование убрать из школ русский язык озвучил именно литератор Ауыт Мукибек, который является «эталоном политического лизоблюдства в Казахстане», считает Друзь.

Этот поэт в свое время воспевал первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, посвятив его грандиозным свершениям целую поэму.

«Однако, когда Назарбаев потерял власть, то Мукибек сразу «забыл» о нем, переключившись на новых политических кумиров», — сообщил публицист.

Мукибек также отметился в сексуальном скандале, связанным с приставаниями к племяннице своей жены, причем, по свидетельству последней, он хвастался орденами, полученными за свою подхалимскую «литературную» деятельность.

«Можно с уверенностью предполагать, что в случае сильной политики России, в условиях другой конъюнктуры, подобные «акыны» в первых рядах побежали бы воспевать Россию и русский язык. Проблема в том, что, увы, сильной политики России в республиках нет. И даже для вызволения из тюрьмы прорусского общественного деятеля Ермека Тайчибекова со стороны РФ практически ничего не сделано» — заключил Друзь.

Напомним, что ранее поэт Ауыт Мукибек высказал требования полностью убрать из школьной программы в Казахстане русский язык.