Якутск, 29 августа 2022, 07:49 — REGNUM 27 августа скоропостижно умер руководитель Амгинского района Якутии Николай Архипов. В муниципалитете объявлен траур. Соболезнования по поводу кончины главы выразил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
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Он назвал уход из жизни главы района большой утратой и подчеркнул, что Николай Архипов был человеком своего дела, настоящим патриотом и внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года погиб глава Момского района Якутии Иван Павлов. Он скончался во время перегона вездехода из села Сасыр.