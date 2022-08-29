Якутск, , 07:49 — REGNUM 27 августа скоропостижно умер руководитель Амгинского района Якутии Николай Архипов. В муниципалитете объявлен траур. Соболезнования по поводу кончины главы выразил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Он назвал уход из жизни главы района большой утратой и подчеркнул, что Николай Архипов был человеком своего дела, настоящим патриотом и внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.

«Он искренне болел за развитие своего родного улуса, за улучшение жизни каждого амгинца. Столько планов было у него впереди, сколько бы он еще сделал… Мы потеряли не только главу улуса, но и замечательного человека, заботливого семьянина, друга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Архиповича. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорблю вместе с вами», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года погиб глава Момского района Якутии Иван Павлов. Он скончался во время перегона вездехода из села Сасыр.